Juventus, Pirlo in conferenza: “Arthur dall’inizio. Dybala? Da capire se..”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Partita delicata ed importante per i bianconeri, in cerca di risultato e garanzie dopo il pareggio contro la Roma.

Ultime Juventus, Pirlo: “Rischio di non giocare? Non credo”

“La partita a rischio? Non credo che domani ci sia il rischio di non giocare, noi in ogni caso siamo pronti e non ci siamo fatti condizionare da questa situazione. Ci siamo preparati al meglio. Arthur? Può partire dall’inizio, è pronto. Su Gattuso? Da quando Gattuso è arrivato sulla panchina, il Napoli ha cambiato la sua mentalità. Gli azzurri sono forti ed hanno dimostrato di essere una squadra molto compatta, noi però sappiamo quello che vogliamo e non siamo di certo da meno. Vincere domani sera contro di lui sarebbe lo scherzo più bello. Ronaldo? Primo ad arrivare e ultimo ad andarsene, contento di come ha iniziato questa annata, è un giocatore importante e il suo spirto è fondamentale. Dybala? Viene da un infortunio, da qui a breve capiremo se può giocare dall’inizio o a partita in corso. Morata? Non ha fatto così male come è stato detto, è stato poco con noi, ma è sicuramente un giocatore che tornerà spesso utile. Champions? Il nostro girone è molto affascinante, siamo pronti e vogliamo fare bene”

Pirlo sulle cessioni

Parentesi aperta anche sulla cessioni in conferenza, dove il tecnico Pirlo ha voluto dire la sua su De Sciglio, Douglas Costa e Khedira, al momento i tre esuberi in uscita dai bianconeri. Giocatori comunque a disposizione, e che a detta dell’allenatore, si stanno allenando in modo più che normale come tutti i compagni di squadra. E’ chiaro però di come qualcosa possa cambiare da qui a breve, con gli ultimi giorni di mercato ancora a disposizione.

Pirlo sulla scelta del modulo

Altro quesito per Pirlo riguarda il modulo di gioco, con tanti cambi effettutati dall’allenatore, e un sistema ancora da collaudare. Non esclusi ulteriori cambiamenti, con delle prove che intanto continueranno ad andare avanti con la sfida al Napoli.