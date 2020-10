Udinese-Roma 0-0 al 45′: sintesi e tabellino del match – LIVE

Scendono in campo per l’anticipo serale della terza giornata, Udinese-Roma. La formazione ospite ha guadagnato un solo punto nelle prime due giornate – tenendo presente del caos generato da Verona-Roma -, così come quella friulana, che viene dalla brutta sconfitta contro lo Spezia. A caccia di punti dunque, sia Gotti che Fonseca, per muovere la classifica e spostarsi verso posizioni più alte in questi primo scorcio di stagione.

Udinese-Roma, sintesi del match

Parte subito forte la Roma, che vuole impensierire la difesa dei bianconeri e lo fa con i guizzi dell’ex Chelsea, Pedro. Protagonista della partita, ma in negativo, è Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco dopo un’imbucata per lui in posizione regolarissima, non riesce a battere Musso e spara il pallone alle stelle. Un errore clamoroso del centravanti che era finito, nelle ultime settimane, al centro delle questioni di calciomercato e legate alla Juventus. Un Edin non ancora in perfetta forma, che non è riuscito ancora a sbloccarsi quest’anno. Il risultato ai primi 45 minuti di gioco è fermo sullo 0-0.

(in aggiornamento)

Udinese-Roma, il tabellino

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao, De Maio, Samir; Ouwejan, Arslan, Coulibaly, De Paul, ter Avest; Nestorovski, Okaka. Allenatore: Luca Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.

Gol: –

Arbitro: Abisso.

Ammoniti: