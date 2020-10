Udinese-Roma 0-1, gli highlights del match (VIDEO)

I giallorossi espugnano la Dacia Arena, trovando i primi tre punti della stagione. Udinese-Roma finisce 0-1, ecco gli highlights del match.

Udinese-Roma, gli highlights della sfida

Scendono in campo per l’anticipo serale della terza giornata, Udinese-Roma. La formazione ospite ha guadagnato un solo punto nelle prime due giornate – tenendo presente del caos generato da Verona-Roma -, così come quella friulana, che viene dalla brutta sconfitta contro lo Spezia. A caccia di punti dunque, sia Gotti che Fonseca, per muovere la classifica e spostarsi verso posizioni più alte in questi primo scorcio di stagione… CLICCA QUI PER LEGGERE LA SINTESI DEL MATCH