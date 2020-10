Udinese-Roma, Gotti sull’allarme Covid: “Test continui e poi succede come a Genoa e Napoli”

Udinese-Roma, Gotti nel post-partita

Ha parlato ai microfoni di DAZN, nel post partita di Udinese-Roma, il tecnico dei bianconeri, Luca Gotti. Ecco le sue parole.

“E’ una settimana pessima, non ci hanno portato nulla le partite che abbiamo giocato. Io però dico che intravedo la strada giusta, purtroppo abbiamo l’infermeria piena. Le cose che vedo fare in allenamento, sono quelle giuste. Vogliamo dare soddisfazioni diverse da quelle attuali. Mercato? Solo lunedì sera sapremo chi siamo, poi il prima possibile cercheremo di trovare la quadratura giusta. Malumore nell’ambiente? Ci sono stati degli errori, ma questa squadra ha comunque voglia di giocare e continuerà a fare così. Poi succede di sbagliare qualcosa in campo. Juve-Napoli a rischio e l’allarme Covid? E’ difficile fare delle valutazioni generali. Ho sentito tanta gente parlare a vanvera, non lo farò io. Noi viviamo la continuità di campo e degli stadi, siamo sempre insieme e facciamo sempre test in continuazione. Rispettiamo ogni cosa, ma poi vediamo cosa succede a Genoa e Napoli. Ci vuole poco e ci atterriamo. Non sai mai bene come gestirla”.