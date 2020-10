Sassuolo-Crotone: le formazioni ufficiali

Match piuttosto interessante a Reggio Emilia, dove oggi pomeriggio alle 15.00 si affrontano Sassuolo e Crotone. La squadra di De Zerbi è partita bene, segnando tanti gol, e contro si troverà una squadra che ha bisogno e vuole convincere anche in Serie A. Ciccio Caputo sfida Simy, mentre a centrocampo attenzione anche a Djuricic, molto in forma in queste sue prime apparazioni. Queste le formazioni ufficiali.

Sassuolo-Crotone: le scelte di De Zerbi e Stroppa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Toljan; Bourabia, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa