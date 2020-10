Carnevali prima di Sassuolo-Crotone: “Rifiutate offerte importanti”

Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro il Crotone. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.

“Giocatori in Nazionale? E’ una grande soddisfazione, vuol dire che in questi anni abbiamo costruito qualcosa di molto importante, abbiamo tante prospettive anche per il futuro. De Zerbi? E’ un allenatore che sta dimostrando grandi qualità, sta facendo molto bene. Contenti di lui, ha un grande futuro davanti e speriamo di poter crescere anche grazie a lui. Noi vogliamo continuare con lui, abbiamo la stessa ambizione. Mercato? Abbiamo rifiutato offerte per Locatelli, Berardi, Boga che sono stati corteggiati per più mesi”

