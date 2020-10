PSG: Allegri aspetta la panchina, è caos a Parigi

Massimiliano Allegri potrebbe tornare presto in panchina. Dopo le voci di un suo possibile approdo alla Roma al posto si Fonseca, il tecnico toscano potrebbe invece volare in Ligue 1.

Allegri torna in panchina, ecco dove

Arrivano diverse novità per Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus, dopo aver vissuto un anno sabbatico, ora vorrebbe tornare ad allenare.

Il livornese è stato accostato di recente a diversi club ma in queste ore potrebbe sbloccarsi la panchina del Psg. I francesi, ieri sera, hanno ottenuto una rotonda vittoria contro l’Angers per 6-1, tuttavia il post gara è stato caldissimo.

Il ds Leonardo ha risposto per le rime al tecnico Tuchel, che non aveva apprezzato il mercato della società francese che oltre al riscatto di Mauro Icardi si è mossa poco e non ha dato al finalista dell’ultime edizione della Champions League i tanto attesi rinforzi in difesa a centrocampo.

Le parole di Tuchel che aveva indispettito Leonardo

Thomas Tuchel, tecnico del PSG, aveva a parlato della situazione legata al mercato ai mancati arrivi. In estate, oltre ad Icardi, è arrivato solo Florenzi fino a questo punto (tra l’altro in prestito).

“Nel calcio tutto è possibile, per riuscirci bisogna avere anche un pizzico di fortuna. Con la squadra di oggi, non penso di poter avere gli stessi risultati dello scorso anno, perché la situazione è così”.

E così dopo la gara il ds Leonardo ha risposto a tono al proprio allenatore davanti ai giornalisti presenti al Parc des Prince, il brasiliano non le ha mandate a dire a Tuchel e ora è atteso anche un ribaltone:

“Noi dobbiamo valutare diverse occasioni. Non mi piace ciò che ha detto Tuchel. Non capisco. Il club non l’ha apprezzato. La risolveremo internamente. Ma se chi è sotto contratto con noi si sente infelice allora possiamo parlarne insieme e dicuterne. Ma se sceglie di stare qui deve rispettare le scelte del management. Non siamo qui a fare processi. Ma dobbiamo tutti sacrificarci per la causa comune. La cosa più importante è il club. Non ci è piaciuto il modo di affrontare la vicenda”.

Mercato PSG: arriva Brozovic?

La realtà dei fatti dice che il tecnico francese avrebbe voluto un tassello, magari Brozovic. Per questo motivo a fine mercato qualche ribaltone potrebbe arrivare. Allegri alla finestra?