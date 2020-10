Oroscopo di domani 4 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 4 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. In questo ultimo periodo ti stai impegnando molto in amore, ma a volte sembra di non ottenere risultati. Cerca di capire bene le tue intenzioni e quelle dell’altra persona, forse hai solo bisogno di una piccola pausa di riflessione. Sul lavoro invece tutto piuttosto bene, soltanto qualche piccolo disguido.

Toro. Gran momento per te, soprattutto per quel che riguarda la sfera dei sentimenti. Riesci ad esprimerti meglio e sei una persona più serena e contenta.

Gemelli. Attenzione a cosa può succedere questa domenica: c’è una sorpresa in arrivo, forse riguarda l’amore, o forse il lavoro. Fatto sta che sta per cambiare qualcosa per te.

Cancro. Ti senti valorizzato, sia in amore che sul lavoro. Sei pronto a spaccare il mondo e a far vedere agli altri quanto sei bravo. Ma attenzione a cosa dici, spesso ti lasci trasportare dalle parole, risulterai poco umile.

Leone. Attenzione alle spese, cerca di gestire meglio le finanze, ora che l’estate è terminata, servirà essere più maturi da questo punto di vista.

Vergine. Periodo non proprio roseo per voi: sul lavoro state facendo fatica ad esprimervi al meglio, e i vostri progetti sembra non riescono a prendere forma. Queste prossime giornate però saranno per voi un input importante, la situazione migliorerà.

Oroscopo Paolo Fox 4 ottobre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Hai preso una decisione importante ultimamente, che rivoluzionerà gran parte della tua vita. Sii convinto e caricati di autostima, sei una persona di tanti valori, dimostra il tuo meglio.

Scorpione. Giornata positiva, parlando di sentimenti e quel che concerne il lavoro. Non è stato un momento facile quello vissuto in quest’ultimo periodo, ma per fortuna, lo stai mettendo alle spalle.

Sagittario. Attenzione a questa giornata. Alcune discussioni potrebbero essere troppo taglienti, tanto da compromettere i tuoi rapporti interpersonali.

Capricorno. I tuoi progetti stanno cominciano a prendere forma, e finalmente stai provando quella sensazione di appagamento che non provavi da tempo.

Acquario. Momento positivo, cambiamenti all’orizzonte. E’ stato un periodo complicato, ma questo ti è servito per venire fuori. La ripresa è in arrivo, verrai premiato per alcune scelte fatte in passato.

Pesci. Sei molto motivato e hai tanta voglia di fare, ma cerca di non correre troppo, soprattutto in amore.

L’oroscopo delle squadre

Napoli-Leone: La squadra di Gattuso è partita benissimo in campionato, ma contro la Juventus dovrà essere brava a gestire le forze. Quella con i bianconeri è una sfida delicata e difficile, gli azzurri devono dare una grande dimostrazione di forza.