Juventus, ci sono 2 positivi al covid-19: squadra in isolamento

Con un comunicato apparso attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha annunciato che ci sono 2 calciatori positivi al coronavirus: per motivi precauzionali, tutta la squadra ora è in isolamento fiduciario. Un interrogativo più che mai attanaglia la Serie A: giusto giocare Juve-Napoli?

Juventus, 2 positivi al covid-19: l’annuncio

Non solo gli azzurri, anche la Juventus ha 2 positivi nel proprio gruppo squadra, anche se non sono stati annunciati i nomi dei contagiati dal virus. La notizia è stata diffusa poco fa dalla società stessa, e la domanda sul senso di disputare la gara contro il Napoli, in attesa magari di altri tamponi che possano svelare ulteriori positività, si ripropone con forza.

All’interno della nota il club bianconero chiarische che non si tratta né di calciatori né dello staff medico, ma che per rispetto del protocollo tutto il gruppo squadra in questo momento entra in isolamento fiduciario. In questo modo, la Juventus proseguirà le proprie attività, ma non ci saranno contatti con l’esterno, familiari compresi. “La società è in costante contatto con le autorità competenti“, conclude la nota. Nessun accenno ad una richiesta di rinvio della gara di domenica sera contro il Napoli quindi, che stando così le cose, dovrebbe disputarsi in ogni caso.

Juventus-Napoli, giusto giocarla? Il protocollo

Come nel caso di Genoa-Napoli, quando Perin e Schone sono state delle avvisaglie di quello che poi è stato un focolaio divampato nel gruppo squadra, così, ad oggi, anche Zielinski ed Elmas sono due indizi che indicherebbero prudenza nella scelta di giocare domani. Ed ora la notizia di 2 positività nel gruppo squadra bianconero, che va a dar manforte a chi pensa che si debba rinviare il tutto. Eppure il protocollo in questi casi è molto chiaro, e pochi giorni fa è stato ratificato dalla stessa assemblea di Lega: meno di metà della squadra è stata colpita? Si gioca.

Juventus, le parole di Pirlo

Chissà se ora avrà cambiato idea, o se arriveranno altre disposizioni. Fatto sta che questo pomeriggio il tecnico della Juventus Andrea Pirlo aveva annunciato come la gara si sarebbe disputata regolarmente, chiarendo anche alcuni dubbi sulla formazione iniziale.