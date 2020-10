E’ Caos nel Napoli dopo il caso Genoa. Piotr Zielinski ed Elif Elmas i primi due calciatori risultati positivi al Covid 19 nel Napoli, ora c’è il forte rischio che si ripeta un Genoa-bis, con più calciatori positivi. Nella giornata di domani ci sarà un altro giro di tamponi per tutta la squadra. La partita con la Juventus, in programma domani 4 ottobre ore 20:45, intanto, pare che non si giocherà. Nessun big match scudetto tra Juve e Napoli.

Juve Napoli, azzurri bloccati alla partenza

Continuano i casi di positività da Coronavirus nel Napoli. Intanto, mentre le squadra era nel bus in direzione verso Capodichino, dove ad attendere il club c’era l’aereo che avrebbe portato Gattuso e i suoi verso Torino, è arrivata la telefonata decisiva. Il Napoli è stato bloccato dall’Asl, che ha impedito la partenza verso Torino per questa sera. Inizialmente si pensava ad un rinvio di partenza per domani, ma non sarà così. Perché l’ASL 1 ha vietato al Napoli spostamenti di ogni tipo. La comunicazione è arrivata direttamente dal presidente De Luca avallata anche dall’ASL. Niente Torino per il Napoli.

Juve Napoli si gioca? Partita che rischia il rinvio: calciatori in isolamento

C’è il rischio di un nuovo focolaio in stile Genoa (che ad oggi registra oltre 20 tesserati positivi), per questo le autorità hanno deciso di bloccare la partenza del Napoli e quasi sicuramente ci sarà il rinvio della partita Juventus-Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis non potrà giocare la partita con la Juve, la squadra è stata messa dall’ASL per intero in isolamento fiduciario per 15 giorni e quindi ora si attende solo l’ufficialità del rinvio della partita.

Calciomercato Napoli: arriva Bakayoko

Mentre il Napoli è nel pieno caos, la società non si lascia distrarre. E’ stato raggiunto in serata l’accordo per l’acquisto di Bakayoko del Chelsea. Il calciatore potrebbe essere in Italia già stasera o domani. Visite mediche e firme prima dell’annuncio ufficiale.