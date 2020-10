Udinese-Roma, formazioni ufficiali: le scelte di Gotti e Fonseca

Via all’anticipo serale di sabato sera con Udinese-Roma. Le due squadre si affrontano alla terza giornata in una situazione un po’ delicata di classifica, con l’Udinese di Gotti ad ancora 0 punti dopo due giornate, mentre 1 punto per la Roma di Fonseca. Andiamo a vedere le scelte ufficiali dei due allenatori con alcune sorprese per parte.

Udinese-Roma, formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All.: Gotti.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.