Fonseca dopo Udinese-Roma: “Serve un altro difensore”

Udinese-Roma, Fonseca nel post-partita

E’ intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo la prima vittoria di questa stagione in Udinese-Roma, il tecnico dei giallorossi. Ecco le parole di Paulo Fonseca.

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI UDINESE-ROMA

Le parole di Fonseca

“Vittoria importante, sapevamo sarebbe stata difficile questa sera. L’Udinese è sempre pericolosa, dobbiamo lavorare sull’aggressività, ma abbiamo creato diverse occasioni. Dopo il gol siamo stati bravi a difendere il risultato, che era la cosa più importante. Pedro parla di Scudetto? Pensiamo partita dopo partita, dobbiamo essere ambiziosi e giochiamo sempre per vincere, ci mancherebbe. Pellegrini? E’ un grande giocatore, ha fatto una partita importante. Vediamo nel futuro come andrà, oggi mi è piaciuto tanto, anche nella sfida contro la Juventus. Smalling arriva? Non lo so, ma io dico solo che non possiamo restare solo con tre giocatori tra i difensori centrali. Vediamo che succede, oggi bene Ibanez, ma serve un altro difensore”.