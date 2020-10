Calciomercato Sampdoria, il talento del Leicester sbarca in Serie A (UFFICIALE)

Calciomercato Sampdoria, ecco Adrien Silva: è ufficiale il suo approdo in Italia

Lo aveva desiderato, lo ha trovato adesso, Claudio Ranieri. Adrien Silva è ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria. Colpo di calciomercato da parte dei blucerchiati, che si sono aggiudicati il talento portoghese. Lo aveva chiesto al Leicester il tecnico testaccino, nella sua esperienza inglese, ma niente fu fatto. Un anno dopo il Leicester lo ha prelevato dallo Sporting Lisbona. Il club del King Power Stadium gli dice ora addio, con il passaggio praticamente divenuto ufficiale nel corso di queste ultim’ora, alla Sampdoria.

Sampdoria, Adrien Silva è un nuovo giocatore dei blucerchiati: il comunicato ufficiale

Arriva dal Leicester e a titolo definitivo, il centrocampista classe ’89, Adrien Silva. Dopo i saluti a Vieira, il club di Ferrero annuncia attraverso il proprio sito ufficiale, l’acquisto dal club inglese. Ecco quanto apparso sul sito dei blucerchiati: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal Leicester City F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Sébastien Perruchet Silva (nato ad Angoulême, , il 15 marzo 1989). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022″.

Sampdoria, le prime parole di Adrien Silva: “Finalmente sono qui”

Il nuovo calciatore della Sampdoria ha risolto contrattualmente la sua situazione al Leicester e, dopo l’annata in prestito al Monaco, era rientrato al club inglese. Solo di passaggio, perché non c’era più spazio per lui. Il giocatore di 31 anni vestirà ora la prestigiosa maglia della Sampdoria e lui stesso, non vedeva l’ora di concretizzare il tutto. Lo annuncia in un video, pubblicato sui canali social del club blucerchiato: “Finalmente sono un nuovo giocatore della Sampdoria. Non vedo l’ora di giocare con una maglia così importante come quella della Sampdoria”.

E’ il rinforzo giusto, lo aveva chiesto Ranieri nella serata di ieri, parlando proprio nell’intervista post-partita tra Fiorentina e Sampdoria. E adesso, la situazione di Ramirez si fa sempre più calda. Il Torino non vedrebbe l’ora di aggiudicarselo, a due giorni dalla chiusura del mercato. Un’accelerata potrebbe dunque registrarsi ora che la Samp ha ottenuto il suo nuovo giocatore. Si attendono ulteriori aggiornamenti, che arriveranno tra domani e dopodomani.