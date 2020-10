Alle ore 20:45 scenderanno in campo Udinese e Roma per l’anticipo serale del sabato sera per la terza giornata di Serie A. Prima del match, ai microfoni di DAZN, hanno parlato i protagonisti del match che inizierà nei prossimi minuti.

Udinese-Roma, le parole di Zubiria

Queste le parole del dirigente giallorosso:

“Borja Mayoral è un ottimo giocatore, siamo felicissimi di averlo con noi. Dal primo giorno ha spinto per approdare alla Roma nonostante potesse restare a Madrid. non vediamo l’ora che possa giocare. I Friedkin sono coinvolti tutti i giorni nella parte sportiva, peccato per i tre punti non arrivati con la Juventus dopo una partita buona con la Juventus. Oggi vogliamo solo vincere. La Roma ha fatto tutto il possibile per acquistare Smalling ma ogni volta qualcosa non andava, ma il mercato chiude lunedì e vedremo”.