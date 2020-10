Roma, Ibanez: “Aspettiamo che arrivi Smalling, manca ancora un po’”

Alle ore 20:45 scenderanno in campo Udinese e Roma per l’anticipo serale del sabato sera per la terza giornata di Serie A. Prima del match, ai microfoni di DAZN, hanno parlato i protagonisti del match che inizierà nei prossimi minuti.

Udinese-Roma, le parole di Zubiria

Queste le parole del dirigente giallorosso:

“E’ facile giocare con Mancini e Kumbulla, mi trovo in campo con loro. Ma dobbiamo lavorare ancora tanto per migliorare la fase difesiva. Smalling? Manca ancora un po’, ma stiamo lavorando bene per il momento, aspettiamo che arrivi”.