Calciomercato Napoli, accelerata Bakayoko: possibile chiusura nel week-end

Calciomercato Napoli, ecco Bakayoko: il centrocampista potrebbe arrivare in questi giorni

Ha urgente bisogno di un centrocampista il Napoli e, attraverso il calciomercato, potrebbe giungere il colpo Bakayoko. Serve come il pane per Rino Gattuso, che potrebbe dunque ritrovare il suo centrocampista. Il loro destino si è incrociato nell’annata italiana del francese, quando approdò al Milan dell’allora Gattuso. Negli utlimi giorni sono giunte voci circa il suo possibile ritorno in Serie A, ma non ai rossoneri. Il club di Milano si era infatti a lungo interessato della sua situazione in uscita al Chelsea, ma niente si è mai concretizzato. Sarebbe stato proposto al Napoli che vuole cogliere al volo l’occasione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sfuma Bakayoko: nuovo nome per la mediana

Napoli, Bakayoko in prestito: l’affare è in dirittura d’arrivo

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, si sarebbe registrata una vera e propria accelerata da parte del Napoli su Tiemoué Bakayoko. Il calciatore francese arriverebbe a Napoli, perché ci sarebbe un accordo tra le parti, con il prestito secco senza obbligo di riscatto posto sul tavolo dagli azzurri. La stessa società partenopea gradirebbe una soluzione con diritto di riscatto, per non perdere il calciatore in caso di ottima annata con Gattuso. Ma al momento ci sarebbe distanza sulle cifre tra le due parti ed è per questo che, pur di chiudere, il club azzurro vorrebbe il giocatore in prestito temporaneo.

Bakayoko, possibili visite mediche nel week-end: gli azzurri vogliono chiudere prima di Juventus-Napoli

Sempre come annunciato dall’emittente satellitare, grazie agli ultimi contatti venuti fuori sull’asse Londra-Napoli, si starebbe valutando per una chiusura immediata, con volo da programmare direzione Roma, per le visite mediche a Villa Stuart. Il Napoli vorrebbe chiudere subito, per ritrovare il giocatore tra oggi e domani in Italia e poi magari aggregarlo anche alla squadra a Torino, da “tifoso” speciale in tribuna, con i suoi nuovi compagni che lo accoglierebbero volentieri. Toccherà capire quali saranno gli sviluppi tra appunto domani e dopodomani, per capire se l’affare si concluderà. Il Napoli dovrà muoversi, ma la sensazione è che le visite mediche a Roma si programmeranno.