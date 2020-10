Il calciomercato del Milan è stato molto sosddisfacente per Stefano Pioli e per tutto l’ambiente rossonero che, però, negli ultimi giorni di mercato potrebbe accogliere altri colpo di buon livello.

Calciomercato Milan, Rudiger è un obiettivo

Dopo aver chiuso per Sandro Tonali e Jens Petter Hauge, il Milan ha completato i reparti avanzati ma dovrà fare ancora qualcosa per migliorare la difesa. Le condizioni di Alessio Romagnoli non lasciano al sicuro Stefano Pioli che ha chiesto al più presto un nuovo difensore centrale. Paolo Maldini e Fredric Massara hanno individuato in Antonio Rudiger l’uomo giusto per la retroguardia rossonera. L’ex Roma, ora al Chelsea, porterebbe grande qualità ed esperienza al reparto arretrato rossonero e potrebbe essere il gran colpo degli ultimi giorni di mercato.

Calciomercato Milan, anche il difensore turco nel mirino

Calciomercato Milan, Lampard non convoca Rudiger

Antonio Rudiger non sembra essere nei piani di Frank Lampard che in difesa ha appena acquistato Thiago Silva e si libererebbe volentieri di un ingaggio abbastanza pesante come quello del difensore tedesco. Un ulteriore indizio sul futuro del difensore tedesco arriva dalla lista dei convocati per la partita contro il Crystal Palace, che non contempla la sua presenza. I rossoneri devono però guardarsi dalla concorrenza del Tottenham che, complici le difficoltà nel raggiungere l’accordo con l’Inter per Skriniar, si stanno interessando a loro volta alla situazione di Rudiger.

Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo a centrocampo

Calciomercato Milan, arriva Dalot

Intanto per il Milan è in arrivo un nuovo esterno di difesa. Nella serata di ieri i rossoneri hanno chiuso con il Manchester United per il prestito secco di Diogo Dalot. Il difensore portoghese classe ’99 era seguito anche dalla Roma che voleva inserirlo nell’affare Smalling ma alla fine è stato il Milan a spuntarla. Oggi arriverà a Milano per effettuare le visite mediche e firmare il contratto, poi partirà per rispondere alla chiamata della Nazionale. Il Milan, dunque, va a rinforzare ancora di più gli esterni di difesa, in cui ci sono già Davide Calabria e Andrea Conti.