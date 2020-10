Calciomercato Milan: il nuovo centrale sarà turco

Mercato Milan, arriva il colpo dalla Turchia, anzi dalla Germania a sorpresa. Viste le difficoltà per arrivare ad un centrale si torna su un vecchio pallino.

Mercato Milan 2020: Kabak torna di moda

Il Milan ha sbloccato il mercato. La giornata di oggi sarà quella di Diogo Dalot ma attenzione anche ad Oznan Kabak.

Come riportato dalla GDS, infatti, la rosa rossonera starebbe per arricchirsi di altri due giovani: vale a dire del ventunenne difensore portoghese del Manchester United e del ventenne centrale turco dello Schalke 04.

Mercato Milan: Kabak e Dalot, tutto grazie all’Europa League

Come risaputo, la qualificazione in Europa League ha fatto impennare il budget a disposizione di Maldini e Massara. Tuttavia questo non ha cambiato la politica del club rossonero sul mercato.

Per questo dopo Dalot potrebbe arrivare Kabak. Nelle ultime ore, infatti, i contatti con il Bologna per il giapponese Tomiyasu non hanno sbloccato la trattativa.

Dall’Emilia non arriva aria positiva vista la grossa distanza tra la richiesta di 25 milioni dagli emiliani e i 15 proposti da via Aldo Rossi. Così a tornare di moda è il nome del turco Kabak e del serbo Nastasic, che lo Schalke 04 potrebbe anche girare in prestito.

In questi giorni il turco sembrava potersi liberare con il pagamento della clausola da 11 milioni di euro. Ora, però, lo Schalke è a corto di soldi ed avrebbe aperto a qualche sconto Non è da escludere, allora, un ritorno di fiamma per lui ed il Milan, al gran completo, lavora senza sosta per scegliere bene. Il Milan non vuole fare spese folli, ma allo stesso tempo vuole accontentare Pioli. Come? Cogliendo delle opportunità.

Mercato Milan: arriva Dalot

Opportunità come quella di Diogo Dalot cheè la prova di tutto ciò. Il terzino arriva in prestito secco, senza particolari oneri.

Ieri sera c’è stata una forte accelerazione che ha permesso di superare la Roma. Dalot, compagno di Leao nell’under 21 portoghese, ha scelto Milano. Diogo gioca a destra, ma può disimpegnarsi anche a sinistra, se necessario.

Con il suo arrivo andrà via Laxalt. Nei piani di Stefano Pioli sia Dalot che Calabria potrebbero tornare utili anche se mancasse Theo.