Calciomercato Milan, è fatta per il difensore: domani arriva per le visite mediche

Calciomercato Milan, preso Dalot: il calciatore vestirà la maglia rossonera

Il calciomercato del Milan passa per un difensore e l’ha trovato Paolo Maldini. Diogo Dalot sarà un nuovo giocatore del club rossonero, c’è l’accordo totale tra i club e col giocatore. Tutto sarebbe stato concretizzato nel corso della serata, proprio tra la società italiana e quella inglese, su un’asse Milano-Manchester.

Il Milan ha infatti limato ogni tipo di questione legata alla trattativa, con lo United che si è convinto a cederlo in prestito secco. Il difensore darà manforte a Stefano Pioli, che aveva urgente bisogno di ritrovare un nuovo giocatore per il reparto difensivo, dopo l’emergenza venuta fuori per colpa degli infortuni.

Milan, fatta per Dalot: arriva con la formula del prestito secco dal Manchester United, accelerata nel corso della serata

Sono i colleghi di Sky Sport, nel corso del programma dedicato proprio al calciomercato, ad annunciare la news legata al Milan. Il club rossonero ce l’ha fatta ad aggiudicarsi un difensore, perno fondamentale per la stagione. Sì, perché l’emergenza in quel reparto era venuta fuori nelle ultime settimane ed è stato fondamentale chiudere in fretta. Per la stessa, infatti, si è evitato di avanzare discorsi legati al diritto di riscatto, che il Milan comunque avrebbe voluto per Diogo Dalot. Ma è prevalso il bisogno di piazzare il colpo, entro la chiusura del mercato, perché Pioli aveva urgente bisogno di un difensore.

Milan, ecco chi è Diego Dalot: il difensore classe ’99 sbarca in Serie A

Nato nel 1999, il portoghese fu pagato 20 milioni di euro dal Manchester United, che lo andò a prelevare dal Porto praticamente due anni fa. Non ha mai inciso nel club inglese e ora cerca esperienza altrove. La troverà in un top club del nostro campionato, indossando la maglia del Milan. Stefano Pioli avrà un difensore tutto nuovo per la stagione nel quale vuole essere protagonista, sia in Italia che in Europa. E’ un terzino Dalot, che all’occorrenza può giocare anche più avanzato. Bravo tecnicamente e veloce, abile nel gestire palla e capace di piazzare tocchi importanti per i compagni di squadra, in chiave gol.

