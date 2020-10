Calciomercato Juventus, Rugani saluta: ora è UFFICIALE

Calciomercato Juventus, Rugani va via: è un nuovo giocatore del Rennes

Bisognava risolvere la questione in uscita per quel che riguarda il calciomercato della Juventus e, Daniele Rugani, è al centro della situazione. I bianconeri lo salutano, attraverso un comunicato. Sì, perché è ufficiale ora il passaggio al Rennes, club di Ligue 1 che si aggiudica le sue prestazioni sportive per quest’anno. La scelta ben precisa del calciatore che vuole tornare ad essere protagonista in campo, motivo per cui, ha scelto il club francese. Dovrebbe essere il titolare nella difesa della società francese che, nel corso di quest’annata, disputerà la Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, niente Premier per Rugani: occhio all’altra cessione

Juventus, l’arrivederci a Rugani: il comunicato ufficiale dei bianconeri sulla cessione al Rennes

Vuole ritrovare titolarità e Nazionale il difensore italiano, Daniele Rugani. La Juventus comunica il suo addio, attraverso un comunicato ufficiale: “Le strade della Juventus e di Daniele Rugani si separano. Il difensore, bianconero dalla stagione 2015/16, dal prossimo anno militerà infatti in prestito per un anno nel Rennes. Con noi Rugani ha vinto tanto, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe, senza mai far mancare impegno, educazione, serietà e amore per la maglia. Non possiamo che ringraziarti, Daniele, e augurarti tutto il bene per il prosieguo della tua carriera!”.

Rugani in prestito al Rennes: con i bianconeri 101 presenze e 7 gol

Aveva superato le consuete visite mediche il difensore ex Empoli e ormai anche ex Juventus. Il calciatore, che resta di proprietà del club bianconeri, andrà al Rennes e in prestito, per ritrovare il posto che cercava in bianconero, da titolare. Troppo alta la concorrenza in bianconero, perché col tempo era diventato una delle ultime scelte. Daniele Rugani era finito ai margini della Juventus, tant’è che ora ripartirà dalla Ligue 1. Su di lui ci erano finiti diversi club, anche in Premier League, ma ha scelto la soluzione francese. Con i bianconeri è riuscito comunque a trovare la bellezza di 101 presenze e 7 gol. In attesa di incidere ora altrove e lontano dalla Serie A, Rugani si augura poi di poter tornare in bianconero, per diventare un perno importante della stessa società juventina.