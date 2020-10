Calciomercato Juventus, nuovo acquisto a centrocampo (UFFICIALE)

Caos in Serie A per il caso Napoli dopo quello Genoa. Il club azzurro, mentre era pronto a partire verso Torino, per giocare domani il posticipo della terza giornata all’Allianz Stadium contro la Juventus, è stato bloccato dall’ASL che ha impedito la partenza e messo in isolamento la squadra del Napoli per 15 giorni. La Juventus però non ci sta e spinge per giocare la partita, tanto che è arrivato un comunicato in queste ore dove il club annuncia che a prescindere della decisione del Napoli scenderà in campo regolarmente. Tra questo caso però la società resta concentrata sul mercato e tratta per approfittare di possibili affari.

Calciomercato Juventus, torna Mandragora

Mandragora torna alla Juventus, è arrivato il comunicato del club bianconero che ha trovato l’accordo con la società friulana per il riacquisto del centrocampista italiano:

“La Juventus esercita l’opzione di recompra per Rolando Mandragora. A comunicarlo è proprio la Vecchia Signora con un comunicato affidato al proprio sito ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Udinese Calcio S.p.a. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 10,7 milioni, pagabili nel corso delle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022 – si legge -. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025″.

Mercato Juventus, Mandragora ancora in prestito all’Udinese

Immediata la cessione in prestito all’Udinese. Mandragora non si muoverà da Udine:

“Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con l’Udinese Calcio S.p.A. un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore per la stagione sportiva 2020/2021 con facoltà da parte dell’Udinese Calcio S.p.A. di prolungare la cessione temporanea anche per la stagione 2021/2022. Inoltre, nel corso della durata del prestito, Udinese Calcio S.p.A. potrà ricevere un importo non superiore a € 6 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.

Mercato Juve, si tratta per chiesa

Resta attiva la Juventus che vuole acquistare Federico Chiesa della Fiorentina, si deciderà tutto nelle prossime ore. Le parti sono vicine ad un accordo economico, con il calciatore che ha già detto sì e aspetta il via libera del club viola.