Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio di Locatelli sul futuro

Resta senza una decisione ufficiale la questione legata al caso Juventus-Napoli. Il club azzurro è stato bloccato dall’ASL che ha impedito la partenza e messo in isolamento la squadra di Aurelio De Laurentiis per 15 giorni, mentre però la Juventus spinge per giocare la partita, tanto che è arrivato il comunicato della società bianconera. Il presidente Agnelli ha annunciato a nome del club che a prescindere della decisione del Napoli scenderà in campo regolarmente. Questo potrebbe spingere per un risultato deciso a tavolino. Spetterà alla Lega Serie A la decisione finale.

Calciomercato Juventus, Locatelli resta nel mirino

La Juventus, intanto, continua la ricerca di nuovi talenti per rinforzare il club e la rosa di Andrea Pirlo. Non solo Federico Chiesa, ma anche Nicolò Zaniolo e Manuel Locatelli nel mirino. Il primo è molto vicino e mancano solo alcuni dettagli con la Fiorentina per completare il suo acquisto, tutto si deciderà entro lunedì. Il secondo, invece, ha subito un grave infortunio al legamento crociato e ha poi giurato amore alla Roma. Resta Locatelli, infine, con il calciatore che ha parlato del suo futuro nelle ultime ore. La Juventus e il Sassuolo sono società molto vicine sulle questione di mercato e potrebbe tutto essere in discesa per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, le parole di Locatelli

Oggi la vittoria del Sassuolo per 4-1 ai danni del Crotone, dove in gol è andato anche Manuel Locatelli, anche oggi uno dei migliori in campo per la formazione di De Zerbi. Intanto, al termine della gara, il calciatore del Sassuolo ha dato un chiaro segnale, annunciando quale sarà il proprio futuro in vista delle ultime ore di mercato. Locatelli è rimasto contento per il forte interesse dell big del calcio europeo, ma allo stesso tempo ha comunicato che ora è pronto ma quest’anno lo passerà al Sassuolo, dove è convinto che la squadra farà un grande anno insieme al proprio allenatore.

