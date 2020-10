Calciomercato Inter: ecco l’ultimo colpo sul gong

L’Inter non si ferma più. I nerazzurri starebbero mettendo a punto un ultimo grande colpo di mercato last minute.

Mercato Inter 2020: Marcos Alonso arriva alla fine

Altro che mercato chiuso, l’Inter lavora ancora per Marcos Alonso con il Chelsea. Come riportato da TS, infatti, quella di ieri è stata la giornata di Matteo Darmian. Visite mediche e firma sul contratto. Per il terzino cresciuto nel Milan ed esploso nel Torino pronto un quadriennale a 2 milioni a stagione, al Parma 2,5 milioni per il cartellino. Oggi il giocatore sarà a Parma per salutare tutti e convincere Liverani a non andare in campo considerato che da lunedì sarà un giocatore dell’Inter. Antonio Conte ritrova così alla Pinetina uno dei suoi nazionali ad Euro 2016: nel 3-4-1-2 dell’Inter Darmian sarà un preziosissimo jolly difensivo.

Il terzino è l’ennesimo colpo “dalla Premier” per l’Inter che vuole fare dell’intensità l’arma vincente. Ma non è finita, nonostante la società sostenga che il mercato è chiuso, potrebbe arrivare anche Marcos Alonso che piace anche alla Juve.

Calciomercato Inter: le ultime su Marcos Alonso

Marcos Alonso potrebbe essere l’ultimo colpo visto che i rapporti Frank Lampard sono ormai completamente deteriorati dopo che il giocatore, una volta sostituito a fine primo contro il West Bromwich, si è diretto direttamente sul pullman. Per questo motivo Marotta spera per un prestito con diritto di riscatto, una formula sempre respinta dal Chelsea che ora potrebbe cedere il terzino e tenere Kantè.

Inter: serve vendere

Prima di chiudere per Marcos Alonso, tuttavia, serve vendere e alleggerire il monte ingaggi. Si lavora per l’addio a Radja Nainggolan che vorrebbe raggiungere Diego Godin a Cagliari. Ieri è andato in scena l’incontro a pranzo tra Tommaso Giulini, presidente del club rossoblù, e Alessandro Beltrami, procuratore del Ninja. Il centrocampista rinuncerebbe anche ad un milioni di euro firmando un triennale a 3 milioni netti l’anno. Uno sforzo molto importante che Giulini spera non sia vano. Il Cagliari ha offerto uno sconto all’Inter mettendo sul piatto 10 milioni, Marotta poi otterrebbe anche un paio di contropartite, tra cui Riccardo Ladinetti, regista della primavera del Cagliari.

Tuttavia l’Inter non ha mollato la presa: «L’intesa col giocatore ci sarebbe già, ma manca ancora quella con l’Inter», le parole di Giulini in serata dopo il vertice.