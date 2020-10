Mario Balotelli tornerà in Serie A? Mino Raiola lavora per piazzarlo in un club di massima serie come da lui richiesto, ma nelle ultime ore una società si è tirata indietro

Calciomercato Genoa: colpo Balotelli, l’annuncio di Preziosi

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato della sua volontà di prendere Mario Balotelli nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport. L’arrivo di Super Mario a Genova sembrava poter essere il colpo a sorpresa del club ligure. Invece alla fine il matrimonio tra Mario Balotelli e il Grifone è saltato per diverse ragioni:

“Balotelli era una scommessa, come sempre, ma ci sono equilibri e non volevamo rischiare di rovinare tutto. Ognuno si prende un’etichetta negli anni di lavoro e lui ha questa etichetta. Ci ha fatto riflettere anche lo scorso campionato dove ha avuto anche l’etichetta dell’irrequieto. Dopo due anni di salvezze all’ultima giornata, nello spogliatoio si voleva avere maggiore serenità e non rischiare di rompere l’ambiente. Quindi, probabilmente, il mister e la società hanno deciso di non prendere Mario”.

Mercato, c’è il Tornio per Balotelli?

La sua prossima destinazione, infatti, potrebbe essere anche il Torino. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione tra le idee per il ruolo di punta ci sarebbe anche quella di arrivare a Mario Balotelli.

L’attaccante italiano, che cerca ancora un club dopo l’esperienza a Brescia, spera di convincere ancora una società di Serie A a puntare su di lui.

Mercato Torino 2020: Raiola propone Balotelli

Nel corso degli ultimi colloqui tra l’agente Mino Raiola, impegnato nella cessione di Izzo, sarebbe stato proposto al club di Torino anche Mario Balotelli.

Vagnati cerca un’altra punta per affiancare Belotti e Zaza. Secondo il procuratore otalo-olandese, considerate la grandi doti di sacrificio delle punte, le caratteristiche di Mario Balotelli potrebbero fare le fortune di Giampaolo. Balotelli sarebbe il naturale partner di entrambi gli attaccanti.

Il Torino, che sta valutando diverse strade tra le quali il ritorno di Niang e l’arrivo di Kalinic, non avrebbe chiuso a questa opzione ma non avrebbe fretta visto che per Mario Balotelli ci sarebbe tempo anche oltre il 5 ottobre. L’ipotesi è in piedi, ma ad oggi non sembrerebbe essere una vera priorità.