Calciomercato Fiorentina: dal Napoli Milik ma non solo

La Fiorentina continua a lavorare sull’attaccante. Mentre la società è in attesa di capire gli ultimi risvolti dell’affare Chiesa, i viola lavorano per due rinforzi dal Napoli.

Mercato Fiorentina 2020: Milik e Callejon in tandem?

La Fiorentina lavora sul mercato per avere Arek Milik in attacco e Josè Maria Callejon. L’attaccante polacco ha il contratto in scadenza con il Napoli tra un anno mentre per l’esterno l’accordo con gli azzurri è già scaduto da due mesi.

Come noto è volontà del Napoli cedere Milik in questa sessione di mercato per non perderlo a zero tra un anno, mentre Callejon cerca ancora squadra e potrebbe arrivare a Firenze per prendere il posto di Chiesa visto che a Napoli fino a due mesi fa è sempre stato il titolare indiscusso della corsie di destra.

Mercato Fiorentina: buona notizia da Napoli

Tuttavia il destino di Milik non è ancora scritto. Quella dell’attaccante polacco è la trattativa più intricata dell’estate visto che l’attaccante, oggi accostato alla Fiorentina, sembrava in procinto di passare alla Roma che prima che alcune pendenze legali rallentassero l’arrivo nella capitale.

Ora per l’ex Ajax, l’ultima spiaggia sembra essere la Fiorentina. I Viola stanno insistendo per rinforzare il reparto offensivo con Milik.

Il problema ad oggi è che per far firmare la punta con la società del presidente Commisso, servirebbe prima il prolungamento del contratto con il Napoli visto che da Firenze è pronta una proposta dal prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 20 milioni.

Mercato Fiorentina: scoglio contratto per Milik e Callejon

Il problema è anche che per Milik non ci sarebbe ancora l’accordo con il giocatore. L’attaccante, infatti, aveva chiuso con la Roma un accordo sulla base di 4.5 milioni di euro netti.

Una cifra forse esorbitante per le casse della Fiorentina che pagherebbe 9 milioni netti a stagione. A questo punto anche a Milik converrebbe aspettare e firmare tra un anno a zero un contratto molto più ricco.

Intanto, tuttavia, il Napoli ha ribadito allo stesso Milik che resterà fuori lista e a gennaio gli azzurri non abbasseranno il prezzo, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno.

Per Callejon, invece, la Fiorentina ha tempo anche oltre il 5 ottobre per metterlo sotto contratto.