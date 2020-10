Calciomercato Fiorentina, i tifosi si scagliano contro Chiesa

Il calciomercato di Serie A continua, e a distanza di pochi giorni dalla fine della sessione estiva, la maggior parte delle squadre sta cercando di portare a termine gli ultimi colpi importanti. Occhi puntati sulla Fiorentina, che in questi ultimi giorni sta cercando di gestire al meglio la situazione relativa a Federico Chiesa. L’esterno viola è nel mirino della Juventus, e intanto pare che a Firenze stia scoppiando un vero e proprio caso.

Ultime Fiorentina: i tifosi contro la fascia a Chiesa

Chiesa è sicuramente l’uomo mercato della Fiorentina, e il suo futuro continua ad essere tuttora molto incerto. La Juventus è in pressing sul talento viola, ma per il momento non è ancora arrivata l’offerta irrinunciabile che vorrebbe Commisso. Intanto in questa faccenda c’è posto anche per i tifosi, i quali non hanno apprezzato per nulla la possibilità di vedere Chiesa con la fascia da capitano. Nella partita di ieri infatti, Federico non ha indossato la fascia tradizionale in tributo a Davide Astori, bensì quella neutra per tutte le squadre di Serie A. Scelta che secondo molte indiscrezioni sarebbe stata quasi completamente condizionata proprio dal tifo organizzato della squadra viola. Che c’entri il mercato? Più che probabile.

Mercato Fiorentina: Juventus a lavoro per Chiesa

Intanto la Juventus spinge per Chiesa, e da qui alle prossime ore potrebbe finalmente arrivare la tanto attesa proposta di trasferimento. Per il momento la squadra bianconera non è ancora riuscita a sbarazzarsi di tutti gli esuberi, ed è per questo che la trattativa sta andando per le lunghe. La Vecchia Signora vorrebbe accelerare il più possibile, ma nel frattempo sia Commisso che Iachini si tengono stretto il proprio giocatore.

News Fiorentina: Juventus-Chiesa, ecco cosa manca

La Juventus, prima di assaltare in via definitiva Chiesa, dovrà vendere altri due esuberi, ovvero Douglas Costa e Khedira. Entrambi sono sul mercato, ma ad oggi non è stata registrata nessuna offerta valida. Al momento è tutto in stand by, da vedere se il colpo per l’esterno viola possa essere comunque possibile o meno.

