Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta pesante maturata al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

La gara contro gli emiliani è finita 4-1, ma non si lascia abbattere l’allenatore dei calabresi. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione rispetto al suo intervento nel post-partita: “Il risultato di 4-1 fa male, ma farò i complimenti ai ragazzi. Mercato? Servono quelli che fanno gol. Dobbiamo essere incisivi sotto porta, la strada però è questa al di là gol presi. Chiaramente eravamo in ritardo, ci sono mille attenuanti. Col Milan avevamo creato presupposti senza creare occasioni, tirando 7 volte in porta senza prendere lo specchio. Oggi abbiamo fatto meglio, c’è da migliorare la mira, ma alla fine ho fatto i complimenti ai ragazzi. Mi sono arrabbiato un po’ sul 3° gol, con egoismo abbiamo concesso una ripartenza sanguinosa. Oggi abbiamo fatto bene a sinistra ma anche a destra con Reca, che si sta ambientando. Ricordo che non abbiamo fatto amichevoli, quello che possiamo fare durante la sosta è allenarci al meglio. Ripartiamo dagli italiani che abbiamo in rosa, quelli che arrivano dalla stagione scorsa hanno ottime qualità, in questo momento paghiamo il salto di categoria. Squadra costruita in ritardo, ma vedo che la strada è questa qua, qualcuno completerà la rosa, venire qui e giocare con questa personalità è sintomo di positività”.

