Atalanta, annullata la conferenza di Gasperini: un calciatore positivo al Covid-19

La Serie A sta vivendo giorni di valutazioni circa il proseguimento regolare della stagione appena iniziata. Dopo il focolaio scoppiato al Genoa, il Napoli sta valutando gli eventuali calciatori positivi, avendo disputato l’ultima giornata contro i rossoblù. Pochi minuti fa, anche per l’Atalanta di Gasperini è stato trovato un calciatore positivo al Coronavirus.

Annullata la conferenza della vigilia di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta a causa di un caso di positività al tampone, caso non meglio specificato. La conferenza era prevista alle 13,30 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. A riportarlo è l’ANSA.

Dopo la gara di domenica scorsa tra Napoli e Genoa, nei rossoblù sono stati trovati tantissimi tesserati positivi al Coronavirus. Con il trascorrere dei giorni, poi, il numero dei positivi al Covid-19 è aumentato ancora e anche nella giornata di oggi altri tre calciatori altri tamponi sono risultati positivi, facendo salire a 22 il numero totale dei contagiati (17 calciatori e 5 collaboratori). Ieri i tamponi sono risultati positivi anche per il Napoli che dovrà fare a meno di Piotr Zielinski nella gara di domenica sera contro la Juventus. Questa mattina per il club azzurro sono stati ripetuti i tamponi che in serata (molto probabilmente) daranno altri responsi prima di partire alla volta di Torino.

Questa sera per il Napoli saranno resi i noti i risultati dei tamponi che potranno portare al rinvio di Juventus-Napoli, poco prima della gara dell’Allianz Stadium. Nella giornata di ieri c’è stata una telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli per capire cosa si potrà fare della partita di domani sera. Al momento non ci sono le condizioni per rinviare la gara e si dovranno attendere i tamponi: fino ad allora, la gara resterà tranquillamente in programma.