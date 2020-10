Ultime Napoli, due positivi al Covid-19: i dettagli

L’emergenza Coronavirus continua ad imperversare la nostra penisola, e anche il mondo del calcio è stato recentemente colpito da diversi casi di positività. Gli ultimi hanno visto il Genoa riportare ben 14 tesserati positivi, con un alto rischio di focolaio nella partita contro il Napoli. Gli azzurri sono dovuti correre subito ai ripari facendo i tamponi, e sia nella giornata di ieri che oggi, ci sono state delle novità importanti.

Ultime Napoli: due positivi al Coronavirus

Momenti di grande appresione nel Napoli, dove nella giornata di oggi è stato effettuato il secondo giro di tamponi previsto. Stando a quanto riportato da Il Napolista, pare che due tesserati siano risultati positivi: si tratterebbe di un giocatore e di un dirigente. Inoltre, come riportato da un tweet della società partenopea, il calciatore contagiato è Piotr Zielinski, mentre il membro dello staff è Giandomenico Costi. I timori stanno per diventare realtà quindi, con ulteriori accertamenti che saranno fatti stesso in giornata. E’ inoltre atteso un terzo tampone per tutti prima di sabato, ovvero alla partenza per Torino per il match contro la Juventus. Da lì in poi si dovrà constatare se ci saranno o meno ulteriori positivi, prima poi di prendere una decisione definitiva.

News Napoli: a rischio il match contro la Juventus?

I due casi di positività nel Napoli stanno portando a tanta paura nell’ambiente azzurro, soprattutto vista la situazione riguardante il Genoa. Il rischio focolaio è ancora presente, con un match importante da giocare contro la Juventus. La partita è a rischio? Potrebbe esserlo, ma molto dipenderà dall’esito del terzo tampone nella giornata di domani. E’ chiaro di come in queste prossime ore ci saranno ulteriori accertamenti e verifiche.

Coronavirus: caos in Serie A

Intanto la situazione in Serie A si fa sempre più complicata, soprattutto a causa degli ultimi avvenimenti per quanto riguarda il Coronavirus. La Lega Serie A ha intanto emanato un nuovo regolamento per le sconfitte a tavolino. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

