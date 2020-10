Via ad una nuova stagione d’Europa League. Si parte oggi, 2 ottobre, con il sorteggio d’Europa League. Il sorteggio della competizione europea si svolgerà alle ore 12:45 a Nyon. Tra le squadre qualificate, ci sono le tre italiane: Napoli, Roma e Milan. Segui la diretta dell’estrazione Europa League. Andiamo a vedere quali saranno le avversarie delle nostre italiane qualificate.

DIRETTA Sorteggi Europa League, i gironi

Sorteggio Europa League Tv – Questi i gironi d’Europa League:

GIRONE A:



GIRONE B:



GIRONE C:



GIRONE D:



GIRONE E:



GIRONE F:



GIRONE G:



GIRONE H:



GIRONE I:



GIRONE J:



GIRONE K:



GIRONE L:

Fasce Europa League 2020/21

Queste le fasce Europa League 2020/21. Partono dalla prima e da teste di serie Napoli e Roma, solo in terza fascia il Milan.

TESTE DI SERIE

Arsenal

Tottenham

ROMA

NAPOLI

Benfica

Bayer Leverkusen

Villarreal

CSKA Mosca

Sporting Braga

Gent

PSV

Celtic

FASCIA 2

Dinamo Zagabria

Sparta Praga

Slavia Praga

Ludogorets

Young Boys

Stella Rossa Belgrado

Rapid Vienna

Leicester

Qarabag

PAOK

Standard Liegi

Real Sociedad

FASCIA 3

Granada

MILAN

Az Alkmaar

Feyenoord

AEK Atene

Maccabi Tel-Aviv

Glasgow Rangers

Molde

Hoffenheim

LASK

HAPOEL

Cluj

FASCIA 4

Zorya

Nizza

Lille

Rijeka

Dundalk

Slovan Liberec

Royal Antwerp

Lech Poznan

Sivasspor

Wolfsberger

Omonia Nicosia

CSKA Sofia

Date Europa League 2021

Queste tutte le date delle partite della fase a gironi e di quella della fase a eliminazione diretta.

Fase a gironi

Prima giornata : 22/10/2020

: 22/10/2020 Seconda giornata : 29/10/2020

: 29/10/2020 Terza giornata : 05/11/2020

: 05/11/2020 Quarta giornata : 26/11/2020

: 26/11/2020 Quinta giornata : 03/12/2020

: 03/12/2020 Sesta giornata: 10/12/2020

Fase a eliminazione diretta

Sedicesimi di finale : 18/02/2021–25/02/2021;

: 18/02/2021–25/02/2021; Ottavi di finale : 11/03/2021–18/03/2021;

: 11/03/2021–18/03/2021; Quarti di finale : 08/04/2021–15/04/2021;

: 08/04/2021–15/04/2021; Semifinali : 29/04/2021–06/05/2021;

: 29/04/2021–06/05/2021; Finale: 26/05/2021.

Dove vedere i sorteggi Europa League in tv e streaming

Sorteggi Europa League streaming diretta live – Dove vedere i sorteggi Europa League? I sorteggi d’Europa League saranno trasmessi in diretta tv dalle ore 12:45 su Sky Sport Football e Sky Sport 24. Sarà possibile vedere i sorteggi Europa League 2020/21 anche in streaming solo su Now Tv o Sky Go scaricando l’applicazione.