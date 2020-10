Oroscopo di domani 3 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 3 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata che potrebbe rivelarsi piuttosto positiva per te, soprattutto in amore. Stai vivendo delle emozioni molto forti, ma sei ancora timoroso ad esternare ciò che provi. Cerca di prendere coraggio, potrebbe essere qualche sorpresa interessante.

Toro. Attenzione a chi ti circonda, non puoi fidarti di tutti. Qualcuno si è dimostrato un falso amico, oppure ti ha deluso fortemente. Circondati soltanto da chi ti vuole bene veramente.

Gemelli. Settimana di rivalsa per te, specie sul lavoro. I tuoi progetti cominciano a prendere forma, e in questi giorni sei riuscito a sbrogliare una matassa importante che ti era diventata un peso.

Cancro. Non lasciarti troppo trascinare dagli altri, pensa a te stesso e a cosa è meglio per te. A volte ti ritrovi in situazioni scomode, e che non ti aggradano per nulla. Sii padrone della tua vita.

Leone. Sei una persona molto saggia e matura, e questo ti permetterà di affrontare dei disguidi avuti negli ultimi tempi. Chiarisci il prima possibile, ultimamente sei un po nervoso.

Vergine. Grandi novità per te: finalmente sei riuscita a fare un importante salto di qualità nella tua vita. Questo magari grazie ad una promozione, oppure ad una soddisfazione personale legata alla famiglia.

Oroscopo Paolo Fox 3 ottobre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sentimenti in contrasto, fate chiarezza con voi stessi. Periodo di recupero per il lavoro, evita le scelte complicate: la troppa fretta nelle scelte, potrebbe causarti dei passi falsi.

Scorpione. Fase positiva per quel che concerne i sentimenti. Favorite le storie appena cominciate, questo per merito di Venere che entrerà ben presto nel vostro segno.

Sagittario. Momenti di riflessioni per te, questi sono giorni ideali per riflettere e ripartire. Ti consiglio di stare lontano dalle cose che non ti fanno bene, è un momento dove innervosirti non serve.

Capricorno. Vi sentite oppressi, dovete provare a riappropriarvi dei vostri spazi. La coppia potrebbe risentire della tensione di questo periodo e della voglia di cambiamento.

Acquario. E’ un periodo complicato, nei prossimi giorni arriverà maggiore stabilità. Gli screzi in amore potranno essere messi da parte, ma solo se ne varrà la pena.

Pesci. Ti senti molto motivato, e sei pronto ad affrontare ogni situazione. Sul lavoro avrai modo di metterti alla prova, soprattutto per far ricredere qualcuno.

L’oroscopo delle squadre

Inter-Pesci: I nerazzurri sono partiti molto bene in campionato, e vogliono continuare a fare bene per poter lottare davvero per lo Scudetto. Conte ha a disposizione tanti giocatori di livello, questo può essere il periodo giusto per splendere.