Fiorentina-Sampdoria 0-1 al 45′: Quagliarella come Vialli – LIVE

Aprono la terza giornata di Serie A, scendendo in campo al Franchi. E’ Fiorentina-Sampdoria la prima sfida, in quest’anticipo serale del venerdì. I due allenatori, Iachini e Ranieri, vanno a caccia di punti. Il primo ne ha ottenuti 3 nella prima giornata, la Samp invece è a quota zero e non vuole incappare nella terza sconfitta consecutiva.

Fiorentina-Sampdoria, risultato e sintesi della partita

Si danno battaglia sin da subito le due squadre e la prima chance capita sui piedi di Christian Kouamé. Il giocatore, al decimo minuto circa, spreca un’occasione colossale. Su palla servita da Giacomo Bonaventura fallisce miseramente sotto porta, facendo arrabbiare tifosi e allenatore. A gioco fermo, Fabio Quagliarella la mette dentro ma, appunto, il gol viene annullato. Aveva travolto il portiere Dragowski. La Sampdoria insiste sul finale del primo tempo. Quagliarella tocca di tacco in area, pallone che carambola in area e nessuno riesce a trovare il tap-in vincente, dopo una serie di rimpalli, a portiere già battuto. E’ su calcio di rigore che trasforma Fabio Quagliarella, realizzando un gol da record: con il gol numero 85 con la maglia della Sampdoria, in Serie A, aggancia Vialli nella classifica all time per i doriani. Un gol storico quello del vantaggio dei blucerchiati e prima frazione di gioco che si chiude con il risultato di 0-1.

Fiorentina-Sampdoria, il tabellino del match

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. Allenatore: Giuseppe Iachini.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Gol: 41′ Quagliarella (Rig.)

Arbitro: Giacomelli della sezione di Trieste.

Ammoniti: Thorsby (S).