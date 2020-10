Fiorentina-Sampdoria 1-2: Verre porta i 3 punti con un gol da favola (VIDEO HIGHLIGHTS)

Il match si conclude con il risultato di 1-2. Gli highlights del bellissimo Fiorentina-Sampdoria, reti di Quagliarella, Vlahovic e Verre.

Fiorentina-Sampdoria, Verre regala i 3 punti ai blucerchiati col cucchiaio

Aprono la terza giornata di Serie A, scendendo in campo al Franchi. E’ Fiorentina-Sampdoria la prima sfida, in quest’anticipo serale del venerdì. I due allenatori, Iachini e Ranieri, vanno a caccia di punti. Il primo ne ha ottenuti 3 nella prima giornata, la Samp invece è a quota zero e non vuole incappare nella terza sconfitta consecutiva… CLICCA QUI PER LA SINTESI COMPLETA DEL MATCH