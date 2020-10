Fiorentina-Sampdoria, formazioni ufficiali: le scelte di Iachini e Ranieri

Alle 20:45 scenderanno in campo la Fiorentina e la Sampdoria, gara valevole per la terza giornata di campionato di Serie A. I viola di Beppe Iachini cercano di riscattare la sconfitta beffa di Milano contro l’Inter, mentre la Sampdoria è ancora a quota zero in classifica dopo i match persi contro la Juventus ed il Benevento.

Formazioni ufficiale Fiorentina-Sampdoria: le scelte di Iachini e Ranieri

Fiorentina e Sampdoria sono pronte ad affrontarsi all’Arechi di Firenze. I ragazzi di Beppe Iachini vogliono ritornare alla vittoria dopo la gara persa contro l’Inter di Antonio Conte. Viola che comunque sono usciti a testa alta affrontando sì una grande squadra, ma disputando un calcio bello da vedere. Blucerchiati di Ranieri che, dopo due sconfitte e sei gol subiti hanno intenzione di cambiare marcia a partire da questa sera. Novità in attacco per la Fiorentina: Ribery non è nemmeno in panchina, al suo posto gioca Vlahovic. Nella Sampdoria fuori Bonazzoli, dal primo minuto gioca Ramirez (in procinto di trasferirsi al Torino).

Castrovilla alla ricerca del terzo gol consecutivo. Ancora Candreva dal 1′

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.

