Calciomercato Torino, Cairo scatenato: doppio grande colpo in attacco

Il Torino ha iniziato con qualche difficoltà la nuova stagione di Serie A. Doppia sconfitta con due avversari che però si trovano più avanti (Fiorentina e Atalanta) rispetto al nuovo progetto affidato a Marco Giampaolo. Il tecnico dei granata cambia stile di gioco e molti interpreti rispetto gli ultimi anni. Il presidente Urbano Cairo crede in lui e ha intenzione di accontentarlo ancora con altri nuovi acquisti. Dopo Murru, Cancello, Linetty, Vojvoda e Rodriguez sono vicini altri due colpi. Intanto, la squadra ora potrà ricaricare le energie e concentrarsi direttamente alla quarta giornata di Serie A che ci sarà dopo la sosta, rinviata Genoa-Torino di questo fine settimana. Ora Giampaolo potrà preparare per bene la sfida con il Cagliari.

Calciomercato Torino, trattativa aperta per Ramirez: fissato l’incontro

Per un calciatore che esce ci sarà un altro che entrerà. E’ questa la filosofia del nuovo Torino che sta costruendo la squadra giusta per il suo nuovo allenatore. Via Berenguer, che non può trovare lo spazio che cerca nel 4-3-1-2 di Giampaolo, dunque al suo posto il club punta forte su Gaston Ramirez per coprire il ruolo di trequartista. Uno dei pupilli di Giampaolo ai tempi della Sampdoria. potrebbe presto passare dalla Sampdoria al Torino. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’agente del giocatore è atteso in queste ore a Torino per parlare con la dirigenza granata e sbloccare la trattativa. C’è la volontà tra tutte le parti di chiudere. E’, invece, sfumata la trattativa per Torreira con il calciatore ad un passo dall’Atletico Madrid.

Mercato Torino, offerta per Inglese

E’ in cerca di una punta che possa completare il reparto con il gallo Belotti il Torino. Tra i tanti nomi spunta quello di Mario Balotelli. Intanto, pare sia stata presentata un’offerta ufficiale del Torino al Parma per Roberto Inglese. Ciro ci prova offrendo 13 milioni di euro. Ora bisognerà aspettare la risposta del club emiliano.

