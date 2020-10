Calciomercato Sampdoria, Osti: “Faremo ancora delle trattative”

Poco prima dell’inizio del match tra Fiorentina e Sampdoria è intervenuto il direttore sportivo dei blucerchiati a ‘Sky Sport’, Carlo Osti.

Le parole di Osti prima di Fiorentina-Sampdoria

Ecco quanto è stato raccolto dalla nostra redazione: “Abbiamo avuto una partenza sbagliata. Non tanto contro la Juventus, ma in casa contro il Benevento. Abbiamo giocato veramente male, dobbiamo riflettere su queste due sfide. Mercato? Non è ancora chiuso. A centrocampo è arrivato Adrien Silva. Il Covid non ci ha aiutato, cambieremo qualcosa anche in attacco con l’arrivo di Keita Balde. Ranieri avrà molto da fare, non è stato facile fare tutto in così poco tempo. Ramirez via? Lunedì sapremo la risposta. Fazio? Solo se va via Colley, ma ricordiamo che ha un ingaggio importante. Bonazzoli? Ha rinnovato da poco con noi, è un 97. Fanno piacere gli interessamenti degli altri club. Staremo a vedere. Ranieri è alla ricerca di esperienza per il suo gioco, ha uno stile “british” non potevamo scegliere allenatore migliore di lui. Damsgaar? Ha qualità, è arrivato da poco in Italia, deve ambientarsi prima“.

