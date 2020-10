Roma scatenata in questi ultimi giorni di mercato. Dan Friedkin ha deciso di dare una sterzata alla stagione giallorossa. Il club ha iniziato con alcuni ostacoli il nuovo anno, tra il caso Diawara e la sconfitta a tavolino con l’Hellas Verona e la doppia trattativa tra uscita ed entrata Dzeko-Milik. Ora però la squadra si è rimessa in riga ed è ripartita dal 2-2 con la Juventus, positivo il risultato anche se è stato accolto con amarezza visto che la Roma sul 2-1 si è fatta rimontare in 11 uomini contro 10.

Calciomercato Roma, Borja Mayoral arrivato in città

E’ arrivato in mattinata Borja Mayoral nella capitale italiana. L’attaccante spagnolo lascerà il Real Madrid con la formula del prestito biennale. Il club giallorosso potrà decidere se riscattare il calciatore per 15 milioni di euro alla fine della stagione 2020/21 o per 20 milioni di euro alla fine della stagione 2021/22. Intanto, ora Mayoral si trova a Villa Stuart dove sta svolgendo le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto.

Mercato Roma, incontro per Smalling a Trigoria

Non si ferma qua però la Roma, che ha intenzione di chiudere non più un difensore ma ben due. Infatti, Jozo Palac, intermediario di mercato che si sta occupando dell’affare Chris Smalling alla Roma, è in queste ore a Trigoria, dove incontrerà Ryan Friedkin che Guido Fienga. L’intenzione tra tutte le parti in causa è quella di chiudere per oggi, ma la cosa certa è che Chris Smalling non sarà a disposizione per il match di domani contro l’Udinese. Fonseca però aspetta il suo leader difensivo per la quarta giornata, che ci sarà dopo la sosta delle Nazionali.

Roma, anche Dalot dal Manchester United

Smalling l’obiettivo principale, ma la Roma, nelle ultime ore, spinge per un doppio colpo da Manchester. Infatti, come riportato da Sky Sport, c’è anche Dalot nel mirino. Passi in avanti fatti con la società inglese in queste ultime ore. Si aspetta la fumata bianca da Trigoria per l’incontro di mercato.