Il Napoli ha finalmente trovare l’acquirente per Arek Milik. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’attaccante polacco sarebbe ad un passo dalla Fiorentina.

Calciomercato Napoli: è fatta per la cessione di Milik

Il Napoli è pronto a cedere Arek Milik. La punta polacca sarebbe ad un passo dal passaggio a Firenze.

Ora De Laurentiis potrà concentrarsi sugli ultimi tasselli da regala a Gattuso. In particolare il Napoli cerca un esterno di attacco ed un centrocampista centrale.

Mercato Napoli: le cifre della cessione di Milik

Milik finalmente sta per lasciare gli azzurri. L’attaccante, che ha il contratto in scadenza tra un anno (in realtà tra 9 mesi) dovrebbe andare alla Fiorentina, che pagherà al Napoli 5 milioni di prestito più 25 di riscatto.

Prima di chiudere l’affare, il club azzurro rinnoverà di un anno l’accordo con il polacco in scadenza a giugno 2021 in modo tale da farsi corrispondere a fine anno la cifra dalla Fiorentina come accaduto con Icardi al PSG.

Il polacco, dopo il mancato approdo alla Juventus e alla Roma, nella giornata di ieri aveva visto sfumare anche la strada che lo avrebbe potuto portare al Tottenham. Gli Spurs infatti sono in chiusura per Carlos Vinicius, ex Napoli, che arriverà dal Benfica in questa sessione di mercato.

Dopo la cessione di Milik alla Fiorentina il Napoli dovrebbe prendere Bakayoko, centrocampista francese in uscita Chelsea. Gattuso avrà a disposizione un calciatore molto diverso ma tanto voluto e desiderato per giocare anche con il 4-2-3-1. Bakayoko, 26 anni, alto 1,98 m, ha già lavorato con Gattuso a Milano ed aveva convinto il tecnico in coppia con Kessiè. Il Chelsea dovrebbe liberarsi del centrocampista con la stessa formula utilizzata per Milik

Mercato Fiorentina: l’alternativa è Kramaric

Se, malauguratamente, l’arrivo di Milik a Firenze saltasse, la Fiorentina potrebbe virare su Kramaric in attacco. Il club viola, infati, dopo che si è complicata la trattativa per il terzino del River Martinez Quarta, avrebbe avviato altri contatti.

Il ds Pradè si sarebbe mosso per Armando Izzo del Torino come centrale e per Barreca come vice Biraghi per la fascia. In attacco come detto, accantonata la pista che avrebbe riportato Piatek in Italia, si sta aprendo anche la suggestione Kramaric dell’Hoffeneim.