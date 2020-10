Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo a centrocampo

Il calciomercato di Serie A entra nel vivo, e in questi ultimi giorni di sessione estiva, la maggior parte delle squadre si sta attivando per mandare in porto varie trattative. Ne sa qualcosa il Milan, che starebbe pensando a come puntellare i vari reparti con qualche investimento last minute. Il passaggio in Europa League ha dato uno smacco importante anche sul mercato, ed è possibile che ci possa essere un altro acquisto. Intanto però, pare ci siano importanti novità per un centrocampista.

Ultime Milan: Bakayoko lontano, pista raffreddata

Tra gli obiettivi principali del Milan c’era anche Bakayoko. C’era? Si, perchè a quanto pare i rossoneri hanno quasi del tutto abbandonato la pista per il francese. Il centrocampista è stato inseguito per molto tempo, ma la richiesta molto alta del Chelsea ha da sempre complicato le cose. I Blues chiedevano ben 30 milioni di euro per il riscatto, prezzo che il Diavolo ha cercato di far scendere in tutti i modi. Niente sconti però, con il Milan che adesso ha deciso di virare su altri profili. Il ritorno a Milano è ora più che mai impossibile, così come riportato da Sky Sport.

News Milan: tra beffa Bakayoko e il piano B

Bakayoko non tornerà al Milan, e purtroppo per i tifosi, l’operazione non è andata a buon fine. Il tira e molla tra rossoneri e Chelsea ha portato ad un esito negativo, e adesso sarà opportuno puntare su un altro giocatore. L’alternativa principale sembra essere Florentino Luis, talento portoghese del Benfica, che già qualche mese fa era stato accostato al club di Milano. Si tratterebbe di un affare in prospettiva, ma che già nel presente potrebbe fare molto comodo a Pioli. Giocatore piuttosto duttile, e soprattutto con ampi margini di miglioramento.

Mercato Milan: serve un centrale

Intanto la priorità per il Milan continua ad essere un difensore centrale. I rossoneri hanno bisogno di puntellare il reparto, e dopo l’annuncio su Tomiyasu, è opportuno fare un punto della situazione: nel mirino ci sono ancora Nacho Fernandez, Nastasic, Kabak, Milenkovic (costa comunque troppo), e Ajer.

