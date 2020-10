Calciomercato Lazio: è fatta per Pereira dal Manchester United (UFFICIALE)

Calciomercato Lazio, Pereira è un nuovo giocatore dei biancocelesti: arriva dal Manchester United

Erano giorni che il nome di Andreas Pereira veniva accostato al club della Lazio. I biancocelesti piazzano il colpo Champions, per arricchire l’organico e il centrocampo di Simone Inzaghi. L’allenatore del club laziale si ritrova in rosa il classe ’96, con l’ufficialità che è arrivata nel corso di questa sera.

Arriva con la formula del prestito il calciatore nato in Belgio, ma naturalizzato in Brasile. Infatti ha trovato l’esordio proprio nel 2018, con la Nazionale verde-oro, con la quale ha esordito proprio due anni fa. Aspettative però non concretizzate, perché ha un po’ deluso nel corso della sua crescita. Certo, ha ancora tutto il tempo di far ricredere chi non considera il suo, un talento esplosivo, facendo magari bene proprio in Serie A.

Il comunicato su Andreas Pereira: è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio

La Lazio, attraverso un comunicato, ha ufficializzato l’acquisto in prestito di Andreas Pereira. Il talento del Manchester United fu scoperto da Sir Alex Ferguson nel lontano 2011 e, ad oggi, vuole compiere un passo importante nella sua carriera. E’ la prima terza esperienza lontano dall’Old Trafford – Granada e Valencia le altre – e non vede l’ora di incidere, da protagonista assoluto, in questa sua nuova avventura. Quello che segue, è il comunicato ufficiale della squadra biancoceleste: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira dal Manchester United Football Club”.

Lazio, preso Andreas Pereira: la scheda tecnica del giocatore

Ha mostrato molte qualità, anche se non è mai riuscito ad incidere veramente nel club di Manchester. Gli inglesi hanno provato a concedergli esperienze altrove, la stessa che ora vivrà in prestito alla Lazio. Andreas Pereira è un centrocampista che sa fare un ruolo sia da rifinitore offensivo che da vero e propria mezz’ala. Ad Inzaghi concederà la possibilità di essere utilizzato come jolly per il suo centrocampo. Si metterà a disposizione del tecnico, proprio per mettere in risalto le sue qualità.

