Calciomercato Juventus, si complica una cessione in difesa

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura della sessione estiva, e la Juventus è ancora a lavoro per gestire al meglio le entrate e le uscite nella propria rosa. Se da una parte ci sono stati degli investimenti importanti, dall’altra c’è anche chi partirà, magari portando ad una monetizzazione importante. E’ il caso di qualche esubero in difesa: attenzione ad un terzino, ci sono delle novità.

Ultime Juventus: De Sciglio dice “no” ad una pretendente

Ore molto calde per la Juventus, soprattutto in chiave cessioni. I bianconeri dovranno trovare una sistemazione a qualche esubero, tra cui anche De Sciglio. Il terzino bianconero è in uscita, ma ad oggi la sua partenza si sta complicando abbastanza. Il motivo? Pare che l’ex Milan abbia rifiutato le avances da parte dei Rangers, i quali si sarebbero fatti avanti nella giornata di ieri. Un rifiuto importante, e che almeno per il momento blocca l’addio del giocatore, valutato circa sui 10 milioni di euro. Possibile che Pirlo voglia tenerlo? Si, anche perchè già lo scorso anno De Sciglio era stato impiegato abbastanza nelle gerarchie di Sarri. Non è infatti escluso che l’attuale tecnico possa tenerselo stretto come ripiego sulla fascia. Questa la notizia riportata da cm.it.

News Juventus: Rugani, domani le visite mediche con la nuova squadra

Intanto la Juventus ha praticamente chiuso la cessione di Rugani. Il difensore centrale è quasi un giocatore del Rennes, e nella giornata di domani svolgerà le consuete visite mediche prima poi di mettere la firma sul contratto. L’intesa con tra bianconeri e francesi è stata trovata sulla base di un prestito secco a 1,5 milioni di euro e con l’ingaggio che verrà totalmente coperto dai transalpini.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: arriva la prima cessione

Mercato Juventus: assalto anche ad un altro difensore

Rugani è praticamente quasi del Rennes, De Sciglio invece è ancora incerto sul suo futuro. Situazione invece diversa per quanto riguarda Demiral, recentemente messo nel mirino da una pretendente, ma che quasi sicuramente non lascerà Torino. Totale fiducia nel difensore turco da parte di Pirlo, che vorrà assolutamente averloa a disposizione nella sua batteria di difensore.

LEGGI: Calciomercato Juventus, assalto dalla Premier: le ultime