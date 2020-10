Calciomercato Juventus: Chiesa e non solo, due calciatori in arrivo

La Juventus continua a lavorare per portare a Torino due colpo in attacco. Non solo Federico Chiesa, Paratici vorrebbe anche una punta.

Mercato Juve 2020: Chiesa e Kean, la situazione

La Juventus continua a rincorrere Federico Chiesa. Come riportato da TS, Fiorentina-Sampdoria potrebbe essere l’ultima partita di Federico Chiesa con la maglia viola visto il forte interesse dei bianconeri.



Chiesa a Torino confermerebbe il patto di un anno fa tra il patron Rocco Commisso, lo stesso Chiesa e suo papà Enrico.

Tuttavia ad oggi l’esito dell’affare non è nelle mani di Chiesa e nemmeno della Juve, altrimenti Chiesa sarebbe già juventino da un pezzo.

Tutto è legato ai bianconeri e alla necessità di cedere una punta. Anche la Fiorentina vorrebbe dar via l’attaccante adesso, visto che il suo contratto scadrà nel 2022. Se Commisso resistesse, infatti, sarebbe obbligato a cedere Federico nel 2021 con un forte sconto.

Mercato Juventus: i numeri dell’affare Chiesa

Anche nella giornata di ieri gli intermediari dell’operazione si sono sentiti. Si sta ragionando sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Questa offerta poi diventerebbe obbligo secondo precise condizioni tutt’altro che improbabili. A questa base andrebbero aggiunti svariati bonus che possano far aumentare la cifra da corrispondere alla Fiorentina.

In sostanza Commisso incasserebbe 10 milioni ora, più 30 entro il 2022, più un’altra decina con i bonus per un affare totale da 50 milioni.



Anche Chiesa avrebbe già una bozza di intesa da un anno con la Juventus per un contratto quinquennale a cinque milioni netti d’ingaggio.



Ma la Juventus, prima di chiudere per Chiesa, deve vendere almeno Douglas Costa. Anche ieri i dirigenti bianconeri hanno parlato con il calciatore per mandarlo via. Si di lui resta il Manchester United, opzione non scartata dall’ex Bayern Monaco, ma gli inglesi pensano anche ad altro e per questo la Juve deve fare in fretta.

Calciomercato Juventus: Kean può ancora arrivare

A proposito di attacco, Chiesa potrebbe non essere l’unico calciatore ad arrivare a Torino. Nelle ultime ore, infatti, sono salite le quotazioni di Moise Kean il cui ritorno alla Juventus si potrebbe concretizzare in extremis. L’attaccante italo-ivoriano non è stato convocato per Everton-West Ham in Carabao Cup. Or pur di darl ovia i Toffees accetteranno anche il prestito con obbligo di riscatto.