Calciomercato Juventus, assalto dalla Premier: le ultime

Il calciomercato della Juventus, negli ultimi giorni, potrebbe riservare sorprese molto interessanti, sia in entrata che in uscita.

Secondo quanto appreso da calciomercato.com infatti, tre club della Premier League si sono fatti avanti per Demiral negli ultimi giorni: Everton, Manchester United e Tottenham.Tutti e tre i club hanno dato disponibilità a mettere sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per il centrale. La risposta dalla Continassa, però, è stata netta: niente da fare, proposte rispedite al mittente perché l’intenzione della società è quella di puntare sull’ex Sassuolo nella stagione corrente. Non a caso, Paratici e Cherubini continuano a lavorare all’uscita di Daniele Rugani nel reparto arretrato.

Calciomercato Juventus, Demiral resta

Il difensore turco, dunque, resterà a Torino a fare da comprimario alla difesa titolare che potrebbe, ora schierarsi a tre con le nuove idee di Andrea Pirlo. L’ex Sassuolo ha giocato anche con il modulo che ha in mente il nuovo tecnico bianconero e per questo sarà ancora più determinante, in una stagione che si preannuncia più fitta che mai. La Juventus, nonostante le proposte dalla Premier League ha deciso di non cederlo e di far capire anche al calciatore che sarà fondamentale nel progetto tecnico e per il futuro.

Demiral chiesto anche dalla Fiorentina

La Juventus, intanto, continua a pressare la Fiorentina per strappare il sì definitivo per Federico Chiesa. La Viola, dal canto suo, vorrebbe un’offerta cash che arrivi ad un totale di 60 milioni di euro o, in alternativa, vorrebbe che si inserisse proprio Merih Demiral nell’affare. Anche in questo caso, però, la Juventus ha risposto con un secco no perché vuole trattenere il giovane difensore turco. Nonostante le richieste della Fiorentina, la Juventus continuerà a lavorare per portare Chiesa in bianconero. Sul taccuino di Paratici ci sono le cessioni degli ultimi esuberi, da Douglas Costa a Khedira, per poter alzare l’offerta per convincere Commisso.

