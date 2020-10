L’Inter non si ferma più. Secondo le ultime di mercato il club nerazzurro starebbe pensando ad un ultimo affare di mercato.

Calciomercato Inter: assalto finale a Marcos Alonso

L’Inter vuole prendere anche Marcos Alonso. Secondo le ultime riportate dalla GDS, il club nerazzurro si starebbe muovendo per Marcos Alonso del Chelsea. Quello dello spagnolo sarebbe l’ultimo nome per rinforzare la fascia mancina anche se piace anche alla Juve.

Con l’addio di Dalbert, direzione Rennes, e quello imminente di Nainggolan, si starebbe per aprire uno spiraglio per l’arrivo del terzino ex Fiorentina anche se in questo momento i Blues starebbero facendo un po’ di ostruzionismo sulla valutazione del calciatore che l’Inter vorrebbe solo in presitto.

Lo spagnolo sarebbe finito sul mercato a causa di una lite con Frank Lampard, ma la società non sembrerebbe intenzionata a cederlo nonostante la presenza di tre terzini in rosa.

Mercato Inter: Alonso meglio di Emerson Palmieri?

Per tutta l’estate i nerazzurri avevano provato ad inseguire Emerson Palmieri per il ruolo di terzino sinistro. Anche l’italo-brasiliano, infatti, era sul mercato. Tuttavia i recenti sviluppi tra il tecnico e Marcos Alonso fanno pensare ad un imminente cessione dello spagnolo.

Inter: in difesa arriva anche Darmian

A proposito di Intere di terzini, come detto, Dalbert starebbe per volare in prestito al Rennes. Per il brasiliano accordo sulla base di un prestito oneroso a 1,5-2 milioni di euro e riscatto fissato a 12, oggi visite mediche in Francia.

A destra, invece, Darmian dovrebbe effettuare oggi le visite mediche per poi firmare il suo contratto con l’Inter.

Il difensore del Parma questa mattina è arrivato all’Humanitas per sostenere la prima parte delle visite mediche. Il terzino una volta ultimato tutto l’iter andrà al CONI e solo in seguito l’ormai ex Parma dovrebbe arrivare in sede per la firma ufficiale che lo legherà all’Inter.

Se l’Inter non riuscisse a chiudere con il Chelsea per uno tra Marcos Alonso e Emerson Palmieri, non è da escludere che ci si possa fermare all’aggiunta di Darmian, che ha detto sì a un triennale e per il quale al Parma andranno 2,5 milioni di euro. L’ex United, così come D’ Ambrosio, può giocare nel caso anche a sinistra dove in organico ora l’Inter avrebbe Young e….Perisic.