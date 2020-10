Calciomercato Inter, c’è l’accordo: via ad una grande cessione

Avvio di stagione forte dell’Inter che ha vinto le prime due giornate con Fiorentina e Benevento. Vittorie differenti, ma sicuro entrambe le partite sono state divertenti con il club nerazzurro che è andato in gol 9 volte, subendone 5. Ora subito un test importante, dove si affronterà la Lazio di Simone Inzaghi che lo scorso anno è stata la candidata allo scudetto con l’Inter per più di metà stagione. Inoltre, il club biancoceleste mise in difficoltà sia all’andata che al ritorno la squadra di Conte, ma alla fine il doppio confronto terminò con una vittoria a testa.

Calciomercato Inter, tra entrata e uscita

E’ ormai fatta per un altro colpo in difesa. Si tratta di Matteo Darmian, capace di giocare sia da centrale che sulle corsie laterali di centrocampo. Il calciatore sta affrontando le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto. In uscita tanti altri calciatori vista la rosa lunga dell’Inter. Dalbert è vicinissimo al Rennes, con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12. Ma non sarà l’unico calciatore ad andare via, anzi. Anche altri calciatori hanno già la valigia pronta, uno di questi è sicuramente Radja Nainggolan.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta elogia Lautaro Martinez e fa il paragone con Ronaldo

Mercato Inter, Nainggolan ad un passo dal Cagliari

Non ha mai mollato per Radja Nainggolan il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Il numero uno del club sardo è ormai ad un passo dall’acquisto del centrocampista belga. Per Radja è pronto un contratto triennale, con l’ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione. Intanto, il Cagliari sembra aver ceduto alla richieste economiche dell’Inter e andrà a versare nelle casse del club una cifra pari a 12 milioni di euro. Nell’operazione potrebbe essere inserito anche il giovane centrocampista classe 2000 Riccardo Ladinetti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Locatelli il sogno a centrocampo

Mercato Inter, arriva Marcos Alonso

Altro calciatore che è pronto alla partenza è Asamoah, che però ha rifiutato più offerte sia dalla Serie A che dall’estero in queste settimane. L’Inter ha ormai messo alla porta il calciatore che sarà costretto ad andare via. Dopo tutte queste cessioni, i nerazzurri faranno partire l’assalto a Marcos Alonso del Chelsea.