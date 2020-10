Calciomercato Fiorentina: può arrivare De Paul, le ultime

La Fiorentina non ha mai smesso di seguire Rodrigo De Paul. Secondo le ultime di mercato il club viola sarebbe pronto ad accaparrarsi l’argentino in caso di addio a Chiesa.

Calciomercato Fiorentina: De Paul piace ancora

Secondo le ultime di mercato, l’agente di Rodrigo De Paul sarebbe arrivato in Italia da 48 ore sperando che la cessione del numero 10 dell’Udinese di sblocchi.

Il procuratore, nel corso degli ultimi giorni di mercato, aspetta segnali per un trasferimento last minute. Il procuratore in questo mese ha avuto contatti con Fiorentina, Juventus, Roma e Milan, ma al momento non ci sarebbe nessuna trattativa calda.

L’Udinese, infatti, non è mai arretrata dalla sua richiesta di 40 milioni di euro per il cartellino del centrocampista argentino. Il club friulano potrebbe anche aprire alla cessione del calciatore con un piccolo sconto, ma non avrebbe intenzione di scende sotto i 35 come riportato da violanews.

Mercato Fiorentina: la confessione di Marino sul De Paul

Di recente anche Pierpaolo Marino aveva parlato del futuro di Rodrigo De Paul aprendo alla cessione:

“All’inizio della stagione, quando tutti lo vedevano come possibile partente e con la valigia già in mano, avevo già confermato che potevamo fare ai nostri tifosi una sorpresa. Al club sono arrivate delle offerte, ma non le abbiamo reputate congrue al valore del calciatore che per noi è altissimo e non lascaremo andare con uno sconto. Il calciatore argentino merita molto di più. A questo punto tutti noi, a partire dal patron Pozzo, vogliamo che Rodrigo resti con noi. In questi mesi non è arrivata l’offerta vincente e ora non posso mai credere che a quattro giornate dal termine del calciomercato possa succedere qualcosa“.

Mercato Fiorentina: le ultime sull’affare De Paul

In effetti dopo le chiacchiere di questi mesi, nulla si è mosso per Rodrigo De Paul. Tuttavia se Chiesa fosse ceduto, la Fiorentina proverebbe a prendere Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il club viola, infatti, almeno fino a sabato tiene aperte le porte sia per Chiesa alla Juve che per l’arrivo del numero 10.

Per questo il mercato dei viola non sarebbe ancora chiuso, soprattutto se il numero 25 riuscisse a far incassare a Pradè un bel gruzzoletto da poter reinvestire sul mercato. L’idea dei dirigenti viola è quella, nel caso, di provare l’assalto al jolly offensivo come Rodrigo De Paul ma non solo.