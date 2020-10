Poco prima del match tra Fiorentina e Sampdoria ha parlato il club manager dei viola, Giancarlo Antognoni.

Le parole di Antognoni prima di Fiorentina-Sampdoria

Intervistato da ‘Sky Sport’, Giancarlo Antognoni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Peccato per l’assenza di Ribery questa sera, peserà parecchio. In queste ultime due partite è stato determinante. Ma non mi preoccupo, abbiamo dei giocatori che possono sostituirlo degnamente”.



“La Sampdoria verrà qui per fare risultato, noi dobbiamo essere più bravi di loro. Ultima partita di Chiesa? E’ ancora un giocatore della Fiorentina, vediamo cosa succederà alla fine del calciomercato. E’ un professionista e ragazzo serio, l’augurio è che possa rimanere con noi. Nelle ultime partite abbiamo visto che ci tiene molto alla nostra causa. Non esistono più le bandiere, esistono scelte di vita e di carriera. Un suo passaggio alla Juventus? Sarebbe dura da digerire per i tifosi, ma fino ad un certo punto. Stasera capitano? Lo è già stato, nessun premio o altro“.

