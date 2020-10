A poche ore dal termine del calciomercato, il Cagliari si appresta a chiudere un grande colpo. Pare che sia stato trovato l’accordo con il calciatore. Mancherebbe, però, quello con la società. Il patron Tommaso Giulini sta facendo di tutto per chiudere questa trattativa.

Giulini arriva a Milano, incontro con l’agente di Nainggolan

Il numero uno dei rossoblu è arrivato questa mattina allo Sheraton Hotel di Milano San Siro dove c’è la sede del calciomercato. Ha incontrato Alessandro Beltrami, il procuratore del calciatore belga, Radja Nainggolan. Giulini, dopo pranzo, ha rilasciato una breve dichiarazione a ‘calciomercato.com’: “Abbiamo raggiunto l’accordo con il giocatore, manca ancora quello con i nerazzurri. Ottimismo? Non ve lo so dire”. Il Cagliari sta provando ad inserire, nella trattativa, alcune contropartite tecniche che potrebbero fare a causa dell’Inter. Come, ad esempio, alcuni giovani della Primavera come: Riccardo Ladinetti e Roberto Biancu. Steven Zhang, invece, per il cartellino del calciatore continua a chiedere 12 milioni di euro (e non 20 come si era pensato).

I rossoblu preferirebbero il prestito

Non è un mistero che Giulini voglia nuovamente il calciatore in prestito. La non convocazione nella trasferta di Benevento ha fatto pensare che l’ex Roma fosse vicino alla cessione. Sembrava che l’esordio avvenuto con Antonio Conte nel primo match di campionato contro la Fiorentina, avesse fatto cambiare idea all’ex commissario tecnico della Nazionale. Invece le cose sono andate diversamente. Come scritto già in precedenza l’Inter ha intenzione di cedere, definitivamente, il centrocampista.

Disposto a ridursi l’ingaggio. Intanto proseguono gli allenami

Nainggolan rinuncerebbe ai 9 milioni di euro che l’Inter gli avrebbe garantito nelle prossime due stagioni. Anzi, pur di ritornare in Sardegna l’atleta di origini indonesiane sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di tornare a vestire la maglia rossoblu. Proseguono gli allenamenti sotto gli ordini di Eusebio Di Francesco per il Cagliari che domenica affronterà l’Atalanta a Bergamo, sfida non facile visto il momento d’oro che stanno attraversando i ragazzi di Gian Piero Gasperini (vedasi l’ultima vittoria all’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi)

