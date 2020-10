Colpo dei giallorossi che acquistano, finalmente, un centravanti. Preso Borja Mayoral dal Real Madrid in prestito biennale con diritto di riscatto.

Roma, preso Borja Mayoral. Le cifre dell’affare

Colpo della Roma che si è aggiudicata le prestazioni di Borja Mayoral. E pensare che sulle sue tracce, qualche settimana fa, c’erano i cugini della Lazio (che però hanno virato su Vedat Muriqi dal Fenerbahce). Lo spagnolo è arrivato dal Real Madrid in prestito biennale con diritto di riscatto: 15 milioni il primo anno o 20 per il secondo. Nella capitale sarebbe dovuto arrivare l’altro centravanti, Arkadiusz Milik. Ma le visite mediche del polacco hanno complicato non poco la trattativa che è ufficialmente saltata. L’ex blancos sarà il vice di Edin Dzeko (che, a sua volta, doveva trasferirsi alla Juventus).

I giallorossi hanno comunicato il suo acquisto con una nota sul proprio profilo ufficiale: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Borja Mayoral. L’attaccante arriva dal Real Madrid a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022. Con un corrispettivo di 2 milioni di euro. L’accordo prevede il diritto di opzione per poter acquistare, definitivamente, l’atleta. Ciò potrà essere effettuato nel corso della prima stagione sportiva sborsando 15 milioni di euro. Oppure nel corso della seconda stagione a 20 milioni di euro. Con il calciatore è stato siglato un contratto che, se dovesse essere acquistato a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2025“.

Le sue prime parole: “Felice di essere qui“

Il giocatore è stato presentato quest’oggi in conferenza stampa, dopo che nella giornata di ieri era arrivato a Roma per effettuare le visite mediche con il suo nuovo club. Ha scelto la maglia numero 21. Queste le sue prime parole da giallorosso: “Sono davvero felice di essere qui, sono state delle giornate frenetiche ma l’importante è che tutto si sia risolto. Sarà un onore per me indossare questi colori. Ringrazio la società per lo sforzo che ha fatto e spero di ripagare il tutto sul campo. Spero di dare molte soddisfazioni ai tifosi“.

Le parole di Fienga: “Giocatore internazionale, nonostante la giovane età“

Ha preso parola anche l’amministratore delegato dei lupi, Guido Fienga: “Nonostante la giovane età ha già un’esperienza importante ed internazionale. Poteva rimanere a Madrid a giocarsi le sue chance e invece ha scelto noi e di questo ne siamo molto orgogliosi“.

