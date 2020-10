Juventus-Napoli, allenatori campioni del Mondo: Gattuso vs Pirlo, ma non solo (FOCUS CM24)

Si confronteranno sulla panchina gli allenatori campioni del mondo 2006, Gattuso e Pirlo. I due amici che hanno condiviso tanti anni assieme e trofei importanti, si ritrovano in un 1 vs 1 da romanzo calcistico. Non vedono l’ora di mettersi in difficoltà, a colpi di tattica, nei 90 minuti dell’Allianz Stadium.

Juventus-Napoli, Gattuso contro Pirlo: 14 anni dopo per gli allenatori che furono campioni del Mondo nel 2006

E’ legato a Gennaro Gattuso il nome dell’allenatore più vincente tra i campioni del Mondo 2006, che si ritrovano nelle vesti di un nuovo ruolo, da quando hanno smesso di giocare a calcio. Tutti i componenti dell’impresa del 2006 in Germania, per il Mondiale vinto in quella magica serata di Berlino, hanno deliziato tutti in campo, ma molti di questi, sono pronti a vincere anche da allenatori. Lo ha già fatto Rino Gattuso, guidando il Napoli e vincendo la Coppa Italia nella passata stagione, nella serata commovente in cui dedicò la vittoria del trofeo alla sorella scomparsa nelle settimane precedenti all’evento.

Non solo Gattuso e Pirlo: tutti gli altri allenatori (campioni del Mondo 2006)

Probabilmente Gattuso e Pirlo sono al momento gli allenatori “top”, considerando il blasone dei club che allenano, tra i calciatori del 2006 che hanno ora deciso di diventare allenatori. In Serie A, quest’anno, sono ben tre i tecnici che condivisero quegli spogliatoi degli stadi tedeschi, portando l’Italia sul tetto del mondo. Sì, perché c’è pure Pippo Inzaghi, ora allenatore del Benevento, tra gli allenatori di Serie A giunti ai vertici dei campionati italiani, assieme a Gattuso e Pirlo. Ma gli altri? Noi di Calciomercato24.com, vogliamo raccontarvi che ruolo hanno adesso nel calcio tutti i componenti di quella magnifica squadra che fece sognare i tifosi italiani nel 2006. Qualcuno ha deciso di allontanarsi dal calcio, qualcun altro è pronto a seguire le orme dei due allenatori che si sfideranno per Juventus-Napoli.

PORTIERI

Marco Amelia: allenatore della Vastese, club di Serie D.

Gigi Buffon: portiere ancora in attività, l’unico calciatore ormai rimasto ancora in campo. Ironia della sorte, Pirlo è il suo allenatore.

Angelo Peruzzi: coordinatore della Lazio, in carica dal 2016. E’ stato vice-allenatore prima dell’Italia U-21, poi della Sampdoria.

DIFENSORI

Andrea Barzagli: ex assistente tecnico della Juventus, fino a maggio 2020. E’ in cerca di un nuovo ruolo nel calcio.

Fabio Cannavaro: ha deciso di cominciare il suo percorso da allenatore lontano da Italia e Europa. Adesso allena il Guangzhou Evegrande. Vincitore di campionato e supercoppa cinese. Da poco tempo collabora con suo fratello Paolo, ex Napoli.

Fabio Grosso: l’eroe delle due ultime sfide in Germania, non ha avuto lo stesso successo in panchina. Dopo le deludenti esperienze con Bari, Verona e Brescia, ha deciso di ripartire dalla Svizzera. Ora allena il Sion.

Marco Materazzi: allenatore attualmente senza squadra. Breve esperienza in India con il Chennaiyin nel 2017.

Massimo Oddo: meno di un mese fa ha incontrato Rino Gattuso, l’attuale allenatore del Pescara, che ha sfidato in amichevole e al San Paolo proprio il Napoli del suo amico. Udinese, Crotone e Perugia sono le sue altre esperienze in panchina, raggiungendo anche la Serie A.

Christian Zaccardo: si è ritirato da poco, l’ultima esperienza al Tre Fiori.

Gianluca Zambrotta: vice-allenatore del club di Suning in Cina nel 2018. Ora è svincolato.

CENTROCAMPISTI

Simone Barone: Allenatore dell’U-17 del Sassuolo, in carica dal 31 luglio 2019.

Mauro Camoranesi: allenatore del Maribor, in carica da solo un mese. In tre partite ha ottenuto 4 punti.

Daniele De Rossi: ritirato da poco, dopo l’esperienza al Boca. Presto si scoprirà il suo nuovo ruolo dopo la carriera da calciatore.

Simone Perrotta: lontano dal mondo del campo, ma non dal calcio. Nel 2013, subito dopo il ritiro, entra a far parte del Consiglio Federale della FIGC.

ATTACCANTI

Alessandro Del Piero: opinionista televisivo dell’emittente satellitare di Sky Sport. Si diverte così Pinturicchio dopo la sua straordinaria carriera da giocatore.

Alberto Gilardino: attuale allenatore del Siena, prima era sulla panchina della Pro Vercelli. Una carriera appena cominciata da tecnico.

Vincenzo Iaquinta: non ha ancora ricevuto una proposta da allenatore, il giocatore finito al centro del caos dopo una sentenza in tribunale.

Filippo Inzaghi: allenatore del Benevento, tecnico che è riuscito a trovare una straordinaria e storica promozione con il club delle streghe. Così come suo fratello Simone, ha raggiunto i vertici del calcio italiano.

Luca Toni: solo una breve esperienza da dirigente per lui all’Hellas Verona, nel 2017.

Francesco Totti: lo storico capitano della Roma si è aperto un’agenzia, è diventato un procuratore sportivo. Si tratta della CT10.

A cura di: Simone Davino.